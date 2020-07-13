Руза, Московская область, 13 июля, 2020, 18:45 — ИА Регнум. После подтопления в Рузе другие населённые пункты Подмосковья будут проверены на предмет готовности к большому количеству осадков. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

(сс) George Hodan Ливень

Глава региона напомнил, что по данным метеорологов в ближайшие дни на западе Подмосковья ожидаются сильные осадки, до 60% от месячной нормы.

«Поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово», — написал Воробьёв.