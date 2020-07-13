Руза, Московская область, 13 июля, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Гражданам, которые потеряли дома из-за потопа в подмосковной Рузе, возместят ущерб. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Людям, которые потеряли дома, выплатят компенсацию в 2 млн рублей. Для лиц, чьи дома еще можно восстановить, размер компенсации составит 300 тысяч рублей.

«Каждый сможет распорядиться этой суммой по своему усмотрению. Соответствующие поручения и указания я дал нашему финансовому блоку. Обязательно всё устраним и людей в беде не бросим», — написал Воробьёв.