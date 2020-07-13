Ереван, 13 июля, 2020, 18:21 — ИА Регнум. О нескольких сбитых на границе с Азербайджаном беспилотниках сообщили ВС Армении. Соответствующее заявление сделал глава постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности парламента Армении Андраник Кочарян 13 июля.

Франсиско Гойя. Мёртвая птица. 1808

Кочарян «В настоящий момент мы сбили несколько беспилотников противника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошёл вооружённый конфликт. Баку заявил, что ВС Армении пытались атаковать азербайджанских военных.

По последним данным, в результате конфликта погибли четыре человека из ВС Азербайджана и ещё четверо ранены. Ереван утверждает, что атаку начали азербайджанцы. Со стороны Армении ранены трое военных и двое полицейских.