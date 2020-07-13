Сан-Диего, США, 13 июля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Более 20 часов в порту Сан-Диего горит универсальный десантный корабль ВМС США USS Bonhomme Richard (LHD6), сообщает 13 июля местная служба наблюдения на своей странице в Twitter.

U.S. Navy Десантный корабль USS Bonhomme Richard ВМС США

При этом, в связи с густым задымлением жителям города советуют не открывать окна.

Синоптики отмечают, что дым от горящего корабля «достаточно едкий», хотя командование ВМС США заявили, что дым не должен содержать токсичных примесей.

В тушении пожара задействованы вертолеты, однако горение продолжается.

Пожар начался 12 июля в 18:30 мск. Корабль был приведён в порт для техобслуживания, из 1000 человек экипажа на борту 160 моряков.

Командование надводными силами ВМС США уже сообщило, что от пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских.