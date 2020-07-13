Мурино, Ленинградская область, 13 июля, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области разрешили увеличить на девять этажей высотность многоэтажек в городах на границе с Санкт-Петербургом. Таким образом максимальная высота новостроек в этих населенных пунктах сможет достичь 30 этажей. Новый строительный регламент был утвержден правительством региона.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Новостройка

Согласно постановлению от 22 июня, региональные власти решили ввести понятие доминанты. Ее площадь в новых кварталах региона должна занимать не более 20% от общей территории квартала и не более 20% общей длины в панораме любой из сторон квартала. Кроме того, этажность доминантного жилого здания не может превышать установленную максимальную этажность. Таким образом, в городских поселениях, в зависимости от зоны, высота новостройки может быть увеличена от трех до девяти этажей, а в сельских населенных пунктах от трех до четырех этажей.

Отметим, что строительство доминантны жилых зданий в территориальных зонах, установленных правилами землепользования и застройки, осуществляется на основании разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный, если верх перекрытий последнего выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Добавим, что подсчет коэффициента плотности застройки (КПЗ) — отношение площади всех этажей и сооружений к площади участка, теперь ведется с учетом только надземных этажей, включая мансардные.

«Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства», — отмечено в документе.

Также правительство Ленинградской области внесло изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Согласно правкам, автомобильные стоянки можно будет размещать от 800 м до 1,5 км от дома. Согласно опубликованным на сайте администрации области документу, в городских и сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 12 тысяч человек, максимально допустимый уровень территориальной доступности, должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области.

«Допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания автовладельцев, который составляет: не более 800 м для новых кварталов и микрорайонов и не более 1500 м для сложившейся застройки», — говорится в постановлении от 15 июня 2020 года.

При застройке квартала строители должны учитывать, что минимально допустимая обеспеченность населения, проживающая на территории микрорайона городского поселения, составляет не менее 70% от уровня автомобилизации населения, а сельского — 50%.