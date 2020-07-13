Милан, Италия, 13 июля, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини на своей странице в Twitter в понедельник, 13 июля, поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Он отметил, что польские избиратели проголосовали за «преемственность» курса, и назвал Дуду и Ярослава Качиньского «надежными и ценными союзниками».

По данным польской избирательной комиссии, действующий президент страны выиграл выборы, набрав чуть более 51% голосов.