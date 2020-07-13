В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево
Екатеринбург, 13 июля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга автобус с пассажирами врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы.
Цитата страницы Vk.com сообщества «Типичный Екатеринбург»
Авария на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Авария произошла вечером 13 июля на проспекте Ленина возле здания мэрии. Якобы автобус задел Ford и затем налетел на дерево. Транспорт перекрыл собой часть проезжей части. Возникла пробка.
По некоторым данным, водителя ослепило солнце. ГИБДД ведёт проверку по факту ДТП.