Екатеринбург, 13 июля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга автобус с пассажирами врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы.

Цитата страницы Vk.com сообщества «Типичный Екатеринбург» Авария на проспекте Ленина в Екатеринбурге

Авария произошла вечером 13 июля на проспекте Ленина возле здания мэрии. Якобы автобус задел Ford и затем налетел на дерево. Транспорт перекрыл собой часть проезжей части. Возникла пробка.

По некоторым данным, водителя ослепило солнце. ГИБДД ведёт проверку по факту ДТП.