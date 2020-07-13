Калуга, 13 июля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. 600-тысячный бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 выпущен на заводе по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге. Об этом 13 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Фото пресс-службы Volkswagen Group Rus Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211

Завод в Калуге производит бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211 в двух модификациях — мощностью 90 л.с. и 110 л.с. Производственный рекорд в 600 тыс. двигателей поставлен за пять лет работы предприятия в Калужской области.

Выпускаемые в Калуге двигатели устанавливаются на трёх наиболее востребованных моделях российского производства — Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Škoda Octavia. Продукция также экспортируется в Германию, Мексику, Испанию, Польшу. По итогам 2019 года общий объем экспорта составил 24 тыс. двигателей.