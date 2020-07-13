Рязань, 13 июля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Рязани 13 июля около 12:21 произошёл пожар на улице Подгорной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Пожарные

Загорелась двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Эвакуированы были пять человек, один человек пострадал. Квартира сгорела полностью.

В ликвидации пожара участвовали десять человек и три единицы техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.