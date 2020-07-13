Браззавиль, 13 июля, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте достигло 594 285. Об этом сообщило 13 июля представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке.

Анализ на коронавирус

Сообщается также, что в регионе на сегодняшний подтверждено 13 203 случая летального исхода больных COVID-19, более 298 тысяч пациентов излечились.

В число лидеров по распространению инфекции входят ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир и Камерун.