Арамиль, Свердловская область, 13 июля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Арамиле Свердловской области загорелось здание местной лесопилки. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

По данным ведомства, пожар возник на улице Новой. Сообщение о нём поступило в 16:41 по местному времени. Горела кровля. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Из здания эвакуировали три газовых баллона. В 18:49 пожар был локализован. В тушении задействованы девять единиц техники и 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля крупный пожар произошёл в Екатеринбурге. Сгорел ангар с оборудованием.