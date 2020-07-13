Воронеж, 13 июля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Профессор химического факультета Воронежского государственного университета был убит из-за 1,5 млн рублей на банковских счетах. Подробности трагедии рассказали 13 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство

Как предварительно установлено в рамках расследования уголовного дела, убийство было совершено знакомым профессора (он являлся его аспирантом) и его приятелем в ночь на 4 марта. Учёный сам открыл дверь своим убийцам — проникнув в квартиру, они напали на него: осуществили захват рукой в области шеи и прижали к дыхательным органам лица платок с химическим раствором, а затем связали. Мужчина потерял сознание и позже скончался.

«Один из нападавших, воспользовавшись компьютером и сотовым телефоном потерпевшего, похитил со счетов его банковских карт денежные средства в сумме более 1 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. После этого, обнаружив, что мужчина не подает признаков жизни, подозреваемые приняли меры к сокрытию его тела», — сообщили в СК.

На данный момент оба задержанных отправлены под арест. Один из них свою вину в причастности к преступлению признал.

Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении профессора химфака ВГУ стало известно 5 марта — он не пришёл на занятия. Жил мужчина один, общался со своей сестрой, которая также не смогла до него дозвониться и обратилась в правоохранительные органы. Нашли расчлененное тело убитого профессора на балконе одной из многоэтажек в левобережной части города. По некоторым данным, тело убитого пытались растворить в кислоте.