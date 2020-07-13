Москва, 13 июля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Московским водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте вечером 13 июля из-за ожидаемых пробок на дорогах. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Mos.ru Московский автобус

«Есть вероятность, что вечером вы встанете в восьмибалльную пробку по дороге домой. При возможности, воспользуйтесь общественным транспортом и сократите время в пути», — отметили в департаменте.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», на текущий момент пробки на дорогах столицы оцениваются в 5 из 10 баллов.