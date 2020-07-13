Ярославль, 13 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего директора «Яргорэлектротраса» Ильхама Худиева, обвиняемого в посредничестве при получении взятки, закрыто во второй раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

City-yaroslavl.ru Ильхам Худиев

По версии следствия в 2018 году Ильхам Худиев выступал посредником при передаче денежных средств от двух предпринимателей заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Игорю Соколовскому. Речь шла о суммах в 20 и 40 тысяч рублей. Свою вину бывший директор «Яргорэлектротранса» полностью признавал, и в августе 2019 года Красноперекопский районный суд закрыл уголовное дело в отношении Худиева «в связи с деятельным раскаянием».

Однако, как сообщало ИА REGNUM, прокуратура оспорила данный вердикт, и дело было направлено на новое рассмотрение. Но и в этот раз решение, вынесенной Красноперекопским судом Ярославля, осталось тем же.

«Уголовное дело в отношении Худиева Ильхама прекращено в связи с деятельным раскаянием. В соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 291.1 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело», — уточнили новый вердикт в пресс-службе Ярославского областного суда.

Данное решение уже вступило в законную силу, так как прокуратура Ярославской области и другие участники процесса его не оспаривали. Между тем, Красноперекопский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела двух бизнесменов, дававших взятки. Судебное следствие идет в общем порядке, несмотря на признание взяткодателями своей вины.