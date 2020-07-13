Москва, 13 июля, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность возобновления туристических обменов. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Российский лидер выразил признательность Эрдогану в связи с готовностью турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что туристические поездки в масштабах всего мира катастрофически сократились из-за пандемии коронавируса.