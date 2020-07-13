Москва, 13 июля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Несмотря на понижение в РФ ставок по ипотеке, далеко не каждый семейный бюджет сможет позволить себе такую форму кредитования, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что в России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Ставка ЦБ является своеобразным ориентиром, задавая нижний уровень доходности, которого должны придерживаться коммерческие банки. Таким образом, она является ограничением не на банки (которые всегда могут переключиться на более прибыльные активы и операции), а на рядовых потребителей. Банковская же система всегда удовлетворит весь платёжеспособный спрос на кредиты при любой ставке, — сказал он. — Для рядовых потребителей ситуация сложнее. Конечно, они оказываются вынуждены брать кредиты, в том числе ипотечные, даже не на самых выгодных условиях. Изначально кажется, что это является удачным решением жилищного вопроса, но тут есть ряд подводных камней».

Самый серьёзный из них, как пояснил Григорьев, это то, что домохозяйства одновременно с приобретением жилища обязуются отдавать часть своего будущего дохода в пользу банка (застройщик всю сумму получает сразу). В итоге уже в среднесрочной перспективе экономика сталкивается с более низкими доходами закредитованных домохозяйств, а значит, и с более низким уровнем спроса.

«В условиях, когда даже оптимистичные аналитики считают, что на восстановление до уровня 2019-го у России может уйти 2−3 года, принимать подобные обязательства может позволить не каждый семейный бюджет. Не говоря уже о том, что само по себе это не может рассматриваться как действенная антикризисная мера. Если только мы не считаем нужным стимулировать рынок недвижимости отдельно от остальной экономики», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Гинько заявил, что вопрос о том, как долго ставки по ипотеке будут держаться на относительно низком уровне, зависит в том числе от того, удастся ли властям России сдержать инфляцию.