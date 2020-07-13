Экономике РФ предсказали низкие доходы граждан и падающий спрос
Москва, 13 июля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Несмотря на понижение в РФ ставок по ипотеке, далеко не каждый семейный бюджет сможет позволить себе такую форму кредитования, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что в России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году.
Самый серьёзный из них, как пояснил Григорьев, это то, что домохозяйства одновременно с приобретением жилища обязуются отдавать часть своего будущего дохода в пользу банка (застройщик всю сумму получает сразу). В итоге уже в среднесрочной перспективе экономика сталкивается с более низкими доходами закредитованных домохозяйств, а значит, и с более низким уровнем спроса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Гинько заявил, что вопрос о том, как долго ставки по ипотеке будут держаться на относительно низком уровне, зависит в том числе от того, удастся ли властям России сдержать инфляцию.