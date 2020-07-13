Архангельск, 13 июля, 2020, 17:21 — ИА Регнум. За полгода правоохранители изъяли у жителей Архангельской области 723 единицы оружия и 2234 патрона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Охотничье ружьё

По данным пресс-службы, 95% изъятого оружия — это охотничьи огнестрельные ружья. Остальные 5% — оружие самообороны.

В период с января по июнь 2020 года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии совместно с сотрудниками полиции проверено свыше 10 тыс. мест хранения оружия граждан, пресечено 837 нарушений действующего законодательства, что соответствует показателям прошлого года.

По настоящее время после устранения всех нарушений возвращена 201 ед. оружия. Добровольно сдано на утилизацию или в связи с процедурой смены собственника 472 ед. оружия.