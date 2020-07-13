Элиста, 13 июля, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Приговор по резонансному делу об убийстве пятилетнего ребёнка-инвалида вынес суд в Республике Калмыкия, сообщили 13 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

За колючей проволокой

Обвиняемым по делу, возбуждённому по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), проходил 38-летний житель поселка Ики-Бурул — сожитель матери убитого мальчика.

Трагедия произошла в январе 2020 года. Как установлено судом и следствием, подсудимый, находясь дома в поселке Ики-Бурул в состоянии алкогольного опьянения, «на почве внезапно возникшей личной неприязни к пятилетнему ребенку, нанес ему множественные телесные повреждения в область головы, туловища и конечностей, от которых последний скончался на месте происшествия».

Суд признал подсудимого виновным в совершении убийства мальчика и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.