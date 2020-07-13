Москва, 13 июля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что некоторые люди практически не могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда».

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Крючков отметил, что есть как минимум три категории людей, которым коронавирус SARS-CoV-2 не страшен. Первая — это те люди, которые обладают сильным врожденным иммунитетом.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм», — пояснил врач-иммунолог.

Другая категория — это те, кто обладает сильным организмом в целом и не склонен к тромбозам и возникновению других осложнений инфекции, в частности цитокинового шторма (гиперреакция иммунной системы). Такие люди, даже если и заболеют коронавирусной инфекцией, перенесут ее относительно легко или вообще не заметят этого.

«Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней, и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается», — сказал Крючков.

Третья группа — это те люди, которые уже переболели сезонным коронавирусом. В их организме сохранились сильные антитела и иммунные клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют «специфический иммунный ответ» на SARS-CoV-2.