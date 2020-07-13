Ростов-на-Дону, 13 июля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону немецкая овчарка напала на мужчину, в результате чего горожанину потребовалась госпитализация. Об инциденте на улице Магнитогорской стало известно в соцсетях.

Немецкая овчарка

Домашняя собака напала на мужчину в ночь на 12 июля. Овчарку удалось оттащить, однако избежать травм горожанину не удалось. Он был госпитализирован в БСМП-2, где ему обработали раны, нанесли швы, сделали уколы и рентген, написала подписчица паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что один из случаев в Ростове-на-Дону произошёл в начале 2020 года, когда стая бродячих собак напала на местную жительницу. Инцидент произошёл на улице 2-й Баррикадной. Тогда горожане пожаловались, что специалисты редко реагируют на подобные случаи и не проводят необходимой работы по отлову животных.