Кабул, 13 июля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. С осуждением теракта в городе Айбак (провинция Саманган, Афганистан) выступил афганский президент Ашраф Гани, сообщили 13 июля в его пресс-службе.

Al Jazeera English После взрыва

Комментируя «преступную и бесчеловечную атаку», отмечают в пресс-службе Гани, президент сказал, что теракт является свидетельством нежелания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить насилие.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает Гани, как видно, нацелен на «продолжение войны». Тем не менее глава государства призвал группировку к прекращению огня и убийства мирных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв, прогремевший 13 июля рядом с Национальным директоратом безопасности Афганистана в Айбаке.

Жертвами атаки стали 11 человек, десятки ранены. Террористов ликвидировали.