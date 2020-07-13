Пекин, 14 июля, 2020, 00:46 — ИА Регнум. Американские обвинения в сторону Китая, якобы пренебрегающего правилами международной торговли и злоупотребляющего протекционизмом, это, по мнению самого Китая, попытка перевалить собственную ответственность США за ухудшение международной обстановки на Пекин. О том, какие доказательства приводит главный печатный орган ЦК КПК «Жэньминь жибао», рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье, озаглавленной «США — преграда для многостороннего сотрудничества», китайский автор заявляет, что именно действия США последнее время расшатывают устои международной торговли и отношений в целом. Перечень американских «грехов» весьма серьезен, здесь и нарушение договоров и выход в одностороннем порядке из предшествующих соглашений. Взявшись перечислить примеры такого поведения со стороны США, «Жэньминь жибао» насчитал почти десяток случаев, среди которых такие вопиющие примеры, как ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека, Парижское климатическое соглашение, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), договор о ликвидации РСМД, договор по открытому небу, а также недавний разрыв отношений с ВОЗ.

После такой демонстрации собственной «свободы» по отношению к принятым обязательствам, Вашингтон не вправе поучать кого-либо правилам хорошего тона, считают в Пекине. Тем более, что США взяли манеру, как пишет автор статьи, «…инициировать торговые споры, осуществлять торговый буллинг, подавлять правила многосторонней торговли…». Причиной такого резкого ответа со стороны китайского руководства стало понимание, что от тактического лавирования США перешли к стратегическому подавлению Китая. Во всяком случае принцип этого подавления был провозглашен Белым домом публично.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Китай начинает формулировать концептуальный ответ Вашингтону».