Москва, 13 июля, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 13 июля заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Центральный банк РФ

Она напомнила, что в июне Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — это исторический минимум.

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке…, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения (ключевой ставки)», — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня ЦБ снизил ключевую ставку на 1% до 4,5%. Предыдущее снижение ключевой ставки произошло 24 апреля — в тот раз ставка была снижена с 6% до 5,5%.

По словам независимого финансового аналитика Михаила Хромова, до конца текущего года ключевая ставка Банка России может быть поэтапно снижена до уровня в 4%.

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