Москва, 13 июля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу при соответствующем решении властей регионов. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Assianir В кинотеатре

«В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ», — сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Отмечается, что кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации, которые были подготовлены Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность кинотеатров в России была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что учреждения культуры, в том числе кинотеатры, смогут вернуться к работе только при условии соблюдения жёстких мер противовирусной безопасности. По его словам, планируется, что кинотеатры возобновят свою работу уже в середине июля 2020 года.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — трансляция