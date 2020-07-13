Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Петербурге прогнозируют непогоду, в связи с чем спасательные службы просят горожан быть бдительными.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля в Петербурге и пригородах ожидается гроза.

ГУ МЧС просит закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, даже не разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы», — призывают спасатели.

По возможности они рекомендуют вообще не выходить из дома, точно не стоит находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя, у антенн или проводки.

Напомним, в Петербурге во время шторма с грозой 18 июня погиб крановщик, возбуждено уголовное дело. Также погиб ребенок в результате удара молнии. Кроме того, еще несколько человек пострадали и попали в больницу.