Москва, 13 июля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Лишение собора Святой Софии статуса музеи я и создание в этом объекте мечети является негативным для России. Об этом 13 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

По мнению Коротченко, данный шаг Турции в очередной раз напоминает, что она является для России временным союзником.

«Мы должны это честно и открыто сказать: главный вывод, который мы должны сделать для себя и осмыслить его — у нас нет союзников кроме армии флота, а еще ВКС и оборонно-промышленного комплекса. Турция для нас — ситуативный союзник. Все ситуативные союзники — которые сегодня друг, а завтра враг», — заявил Коротченко.