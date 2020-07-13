Самара, 13 июля, 2020, 16:38 — ИА Регнум. 65,8 процента коек, предназначенных для лечения больных с COVID-19, свободны в Самарской области. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Samregion.ru Больничная палата оснащенная аппаратами ИВЛ

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона, который провел губернатор области Дмитрий Азаров.

Отмечается, что уровень заболеваемости в регионе остается стабильным. При этом свыше 60 процентов инфицированных граждан уже выздоровели. При этом на текущий момент Самарская область занимает 11 места среди субъектов РФ по показателю тестирования населения на коронавирус. Всего по области специалисты провели свыше 350 тысяч исследований.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этом регионе выявлено 5954 случаев заражения коронавирусом. Из них 3607 человек справились с вирусом. 64 пациента с COVID-19 скончались.