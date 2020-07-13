Москва, 13 июля, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Вопрос о том, как долго ставки по ипотеке будут держаться на относительно низком уровне, зависит в том числе от того, удастся ли властям России сдержать инфляцию, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Мы видим, что были предприняты меры по стимулированию спроса в условиях падения экономической активности. Цены на большинство товаров повседневного спроса действительно сильно не растут. А главным фактором, сдерживающим рост цен, является то, что, по мнению граждан, завтра будет ещё хуже. Даже получив средства, бизнес и физические лица их придерживают. В банках лежит 30 трлн рублей денег граждан. И эта сумма не уменьшилась и даже стала прибавляться, — отметил Гинько. — У нас может возникнуть денежный навес, и если его начнут тратить, то инфляция может выйти из тех границ, в которых она находится сейчас».

Экономист подчеркнул, что с ростом спроса на ипотечные кредиты ставки снова пойдут вверх.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские банки попросили у Минфина РФ увеличить размер компенсаций от государства при одобрении кредитов под 6,5%.