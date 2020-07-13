Москва, 13 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Объёмов российского ипотечного кредитования пока недостаточно для того, чтобы можно было говорить о том, что строительная отрасль вышла на устойчивую траекторию развития, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что в России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8%.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилого дома

«Да, ставка по ипотеке может так опуститься. По некоторым предложениям ставка уже достигает ниже 8%. Идёт большой рост выдачи ипотечных кредитов. Но объёмов ипотечного кредитования всё равно недостаточно для того, чтобы можно было говорить о том, что строительная отрасль вышла на устойчивую траекторию развития. Кроме того, прежде чем строить новые метры жилья, нужны гарантии того, что ты продашь то, что уже построил. А ситуация в экономике по целому ряду причин ещё может преподнести неприятные сюрпризы», — сказал Гинько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у РФ появилась возможность кардинально решить жилищный вопрос граждан.