Париж, 13 июля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Парк развлечений Диснейленд в Париже откроется для посетителей 15 июля 2020 года более чем через четыре месяца после закрытия, передает BFM TV.

(сс) flightlog Диснейлэнд в Париже

Согласно полученной информации, максимальный показатель количества посетителей в день в совокупности в двух парках развлечений будет установлен в 25 000 человек. В среднем за год ежедневная посещаемость парка составляет около 41 000 посетителей.

Известно, что посетителям, желающим попасть в Диснейленд, нужно будет забронировать билет заранее в связи с контролем количества посетителей. Продажа билетов на месте осуществляться не будет.

«Количество посадочных мест в ресторанах будет уменьшено, а предложение взять еду на вынос позволит посетителям поесть на открытом воздухе», — говорится в заявлении Диснейленда Парижа.

Кроме того, некоторые мероприятия, шоу и программы не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил тысячи человек, главным образом лиц, осуществляющих уход, а также представителей гражданского общества, мобилизованных во время кризиса в области здравоохранения, на военный парад по случаю Дня взятия Бастилии.

Подробнее в материале:Макрон пригласил тысячи человек на военный парад в Париже