Париж, 14 июля, 2020, 02:18 — ИА Регнум. Выборы, прошедшие недавно во Франции, показали шаткость позиции партии «Вперед, Республика» (LREM) французского президента Эммануэля Макрона. О том, почему такой результат может угрожать смелым начинаниям Макрона на европейском направлении, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Французским «зеленым», озабоченным экологической повесткой, удалось отбить у макроновской LREM два крупных города — Безансон и Лион — на прошедших муниципальных выборах. Если такая тенденция продолжится, то под сомнением окажутся и дальнейшие успехи самого Макрона, которому придется бороться за избирателя внутри Франции вместо того, чтобы осуществлять свои замыслы вне ее. Американцы, похоже, серьезно вознамерились вывести свои войска из Германии, удовлетворившись предложениями Польши по организации на ее территории новой базы.

А как же быть с общеевропейскими военными силами, ведь не может же ими считаться почти самораспустившееся после американского демарша НАТО? Занять место европейского лидера могут Германия или Франция, причем Парижу, как менее отягощенному историческими аллюзиями, сделать это легче. Но «легче», не значит «наверняка». Какие препятствия должен преодолеть Макрон, если он серьезно вознамерился высоко поднять роль Франции в ЕС?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Французские выборы и загадка украинского будущего».