Москва, 14 июля, 2020, 05:42 — ИА Регнум. Подписание пакта о нейтралитете с Японией в апреле 1941 года не стало для руководства СССР поводом проявить благодушное доверие к Токио. Как милитаристской Японии, прикрывавшейся пактом о нейтралитете, удалось реально участвовать в войне против СССР, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Ёсукэ Мацуока в присутствии Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова и Андрея Вышинского подписывает советско-японский пакт о нейтралитете. Москва. Апрель 1941 г

Советский вождь Иосиф Сталин проявил серьезную заинтересованность к заключению пакта о нейтралитете с Японией, хотя и прекрасно понимал, что для самой Японии этот пакт может служить лишь прикрытием ее подготовки к нападению. После того, как на Советский Союз напала гитлеровская Германия, СССР все равно приходилось держать крупные военные силы на восточных рубежах.

В противном случае Япония не замедлила бы напасть. Об этом говорили и донесения разведки, и, как позднее выяснилось, намерения самих японских руководителей. Сдержало японскую агрессию только отсутствие «решительной победы германских войск», которого Токио так и не дождался. И тем не менее без японской угрозы на Дальнем Востоке потери СССР в войне могли бы быть не такими тяжелыми.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Как японский министр хотел Сталина обмануть».