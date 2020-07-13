Москва, 13 июля, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России в присутствии адвокатов начала предъявлять обвинение в государственной измене советнику генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову.

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По информации источника ТАСС, близкого к следствию, бывшего журналиста также допросят в качестве обвиняемого. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, у стороны защиты будет возможность пообщаться с подзащитным, а также сформулировать свои вопросы следствию и зафиксировать их в протоколе.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющую государственную тайну.

Суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обвиняемого уже обжаловали эту меру пресечения.