Ставрополь, 13 июля, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Реконструкция мемориала «Огонь Вечной Славы» стартовала в Ставрополе в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы». На выполнение работ из краевого бюджета выделено порядка 11 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе администрации города.

Ставрополь.рф Мемориал «Огонь Вечной Славы» в Ставрополе

Первый этап благоустройства мемориала планируется завершить до конца июля 2020 года. Пилоны с именами героев будут облицованы в гранит, рядом заменят брусчатку, а также проведут работы по отведению грунтовых вод и гидроизоляции памятника со стороны западного склона Крепостной горы. В рамках второго этапа каскадные ступени, ведущие к мемориалу, перелицуют в гранит и сделают декоративную подсветку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Ставрополье планируется отреставрировать около 30 мемориалов боевой славы и памятников на воинских захоронениях. По данным властей, большую часть из них удалось привести в порядок ко Дню Победы, но в ряде территорий края сроки сдачи перенесли на более позднее время в связи с проведением торгов или большим объемом работ.