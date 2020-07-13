Москва, 13 июля, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Лишение собора Святой Софии статуса музея и использование этого объекта в качестве мечети говорит о существенных изменениях в Турции. Об этом 13 июля заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению политика, данное решение является сугубо политическим, а не религиозным.

«Турция из светского государства превращается в исламское государство. Этот собор сколько лет был религиозным объектом? Только с 1934 года он музей, до этого был религиозным объектом. При этом в Турции рядом стоят мечети, которые не заполняются. Никакого отношения к религии это не имеет, это политическое решение», — сказал Журавлёв.