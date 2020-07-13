Москва, 13 июля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил позицию банков, которые попросили правительство РФ увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройка, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

На фоне заявления президента РФ Владимира Путина на заседания совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам о необходимости уделить особое внимание жилищному строительству позиция банковского сообщества по меньшей мере выглядит странно, полагает парламентарий.

«Глава государства отметил, что у России есть исторический шанс в обозримые и абсолютно понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос. Упустить этот шанс нельзя, но у банкиров своё видение развития жилищного рынка. В первую очередь они чётко высчитывают свои потери», — констатировал Миронов.

Банкам важно получить прибыль любой ценой, и благосостояние людей их нисколько не интересует, указал парламентарий и посоветовал правительству РФ предпринять меры.

«Мне кажется, что правительству стоит поуменьшить аппетиты банков и сделать так, чтобы разговоры о выделении дополнительных средств на компенсацию так называемых «потерь» от выдачи льготной ипотеки больше не возникали», — заявил Миронов.

Банки попросили правительство РФ увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца 2020 года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замглавы Минфина Алексея Моисеева.

«Банкиры посчитали, прослезились и поняли, что в этом году баснословная прибыль на выдаче ипотеки им не грозит. Люди массово стали брать льготные ипотечные кредиты, а субсидии из бюджета не компенсируют банкам финансовые потери. Не вижу в этом ничего страшного, потому что государство и так неплохо помогает банкирам. Пора бы и отработать», — заявил Миронов.