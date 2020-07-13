Могилёв, Белоруссия, 13 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил про то, что новым средством для борьбы с коронавирусом могут стать купание в одной из криниц (родников), расположенной на территории республики, и употребление белорусского меда. Такое заявление он сделал 13 июля в ходе своей рабочей поездки в Могилёвскую область, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Николай Богатов. Пасечник. 1875

По ее информации, в ходе данной поездки белорусский лидер посетил гидрологический памятник природы республиканского значения «Голубая криница» в Славгородском районе Могилевской области и перед посещением последней побеседовал с местными жителями, здесь же торгующими продукцией собственного производства, в том числе сырами и медом, которые глава государства попробовал.

«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся…», — заявил Лукашенко с долей юмора.

Также он пообщался с местными пчеловодами рассказал, что и сам держит пасеку, отметив, что власти будут оказывать им поддержку.

«Вы делаете великое дело. Мы будем вас всячески поддерживать», — указал белорусский президент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил для дач гражданам страны задействовать участки в регионах республики.