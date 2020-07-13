Киев, 13 июля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец извинился перед депутатом от «Европейской солидарности» Марией Ионовой за «касание ее руки».

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Свои извинения парламентарий принес публично в ходе внеочередной сессии Рады сегодня, 13 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мотовиловец заявил, что «досадное событие» произошло из-за того, что под трибуной была «толкотня».

"Я прошу прощения у Марии Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить», — заявил депутат.

Позже выяснилось, что Ионова сейчас находится в командировке. От ее имени извинения приняла сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко.

«И она, и наша политическая сила принимают эти извинения», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля спикер Рады Дмитрий Разумков уже извинился перед Ионовой после заявления, что «кто-то из депутатов из «Слуги народа» якобы толкнул ее в сессионном зале во время противостояния возле трибуны.

Геращенко тогда заявила, что в Раде из-за действий руководства была спровоцирована «нехорошая ситуация с непристойными вопилками и неприличными жестами».