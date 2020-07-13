Вашингтон, 13 июля, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Жесткую позицию по отношению к радикальным левым политикам США должна проявить американская полиция. Об этом заявил 13 июля президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

(сс) Mike Shaheen Протестующие и полиция в США

По словам главы Белого дома, к полицейским «никогда в истории» не относились так плохо, как в тех американских городах, во главе которых находятся члены Демократической партии.

«И в этих городах бардак», — подчеркнул Трамп.

«Полиция должна занять более жесткую позицию по отношению к радикальным левым политикам, относящимся к ним так плохо и неуважительно», — добавил он.

Напомним, в результате смерти во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в США начались массовые демонстрации с требованием положить конец полицейскому насилию. Протестующие среди прочего потребовали сокращения финансирования полиции. Ряд демократов поддержал это требование.