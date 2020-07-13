Киров, 13 июля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кировской области.

Леонид Соломаткин. Пирушка. Купец угощает чиновников по выгодному подряду. 1872

По версии следствия, в 2018 году чиновники администрации выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в Нововятском районе Кирова по улице Советской, действуя в интересах одного из застройщиков. При этом в мэрии заведомо знали, что строительные работы не завершены, тем самым в официальный документ были внесены ложные сведения.

В феврале 2019 года техинспекция Кирова обнаружила незавершённый объект капстроительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям. Это свидетельствует о выполнении работ в объеме, не соответствующем разрешению на строительство и проектной документации.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, а также все обстоятельства произошедшего.

В администрации Кирова проводятся обыски и изъятия документации, которая имеет отношение к уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии прошли оперативные мероприятия в региональном отделении Фонда социального страхования. В ведомстве изымались документы в связи с возбужденным ранее уголовным делом в отношении Якуба Белхороева. Обыски прошли и в мэрии города Магаса, так как Белхороев с 2011 по 2014 годы занимал должность мэра столицы Ингушетии. На днях Белхороева арестовали по делу о растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Депутату парламента вменяют в вину присвоение около 19 млн рублей.