Москва, 13 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий процесс урегулирования в связи с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП), внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Авария

Исключается обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде.

Устанавливается право потерпевшего осуществлять обмен необходимыми документами и информацией в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг).

В ОСАГО осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото‑ и видеоматериалами с использованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО», разработанного Банком России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) для оформления электронного европротокола.

В сфере ОСАГО, учитывая массовость данного вида страхования, устанавливается двухлетний переходный период после вступления предлагаемых изменений в силу, когда полностью электронный документооборот может осуществляться только в случае достижения соглашения о таком взаимодействии при заключении договора.

Кроме того, создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах ДТП и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме, расширяется состав таких источников (для добровольных видов страхования) и повышается их значимость при рассмотрении вопроса о страховом возмещении.

Банк России наделяется полномочиями по установлению требований к обмену информацией и документами между потерпевшим и страховщиком в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, а также гражданской ответственности владельца опасного объекта (аналогично полномочиям, предоставленным Банку России в ОСАГО).