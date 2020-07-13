Тула, 13 июля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Ряд ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, в Тульской области продлевается до 27 июля. Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.

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«По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций», — уточнили в пресс-службе.

Указом с 13 июля разрешена работа организаций дополнительного образования, организациям разрешено проведение деловых и иных мероприятий с обязательным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. С 15 июля возобновляется деятельность полустационарных отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.

Также в Тульской области разрешено возобновить работу кафе и ресторанов. При этом под запретом остаётся работа кальянных и проведение массовых мероприятий. Несмотря на открытие торговых центров, также пока запрещена работа в них зон фуд-кортов.