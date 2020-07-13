Калуга, 13 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Более 5,6 млрд рублей направлено за шесть лет на модернизацию жилищного фонда Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 13 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Капитальный ремонт многоквартирного дома

Согласно информации областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, на 2014−2043 годы в программу включены 7753 жилых дома. В её рамках проводится капитальный ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем и замена лифтового оборудования. Финансирование мероприятий осуществляется за счет взносов собственников помещений. Так, в 2020 году размер взноса на капитальный ремонт составляет для домов с лифтовым оборудованием 8,68 рублей за квадратный метр, для домов, не оснащенных лифтовым оборудованием — 7,61. Уровень среднемесячной собираемости взносов по домам, формирующим фонд, на счете регионального оператора составляет порядка 96,2%. Начиная с 2014 года, работы по капитальному ремонту выполнены более чем в 1,9 тыс. многоквартирных домов общей площадью 5,4 млн квадратных метров. Улучшены условия проживания свыше 223 тысяч человек. В 2020 году строительно-монтажные работы запланированы по 249 домам на общую сумму более 950 млн рублей. Предусмотрен ремонт 154 кровель и 99 фасадов. Подрядчики приступили к работам в 247 домах. В 2021 году работы пройдут в 232 домах общей площадью 686 тыс. квадратных метров. Предварительная стоимость — 933 млн рублей. В планах — ремонт 165 крыш, 22 фасадов, 53 лифтов и 27 внутридомовых инженерных систем.

«В ходе работ, к сожалению, происходят вещи, которые несут нашим жителям значительные неудобства. Очень важно, чтобы вы адекватно реагировали на все их обращения. Не должно быть ситуаций, когда люди стучатся в закрытые двери, в различные инстанции, а их не слышат. Нужно сделать все, чтобы они у вас получали ответы на все вопросы, и чтобы вы возмещали людям тот ущерб, который они понесли из-за неправильной организации работы по ремонту», — заявил врио губернатора Владислав Шапша.