Белград, 13 июля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подтвердил свой визит в Сербию в октябре 2020 года, когда встретился с сербским президентом Александром Вучичем на параде Победы в Москве. Об этом Вучич рассказал послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко, сообщает 13 июля администрация сербского президента.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич. Сербия. 2019

Вучич принял российского посла 13 июля и поблагодарил руководство России за гостеприимство, оказанное ему в Москве 23−24 июня. Сербский лидер отметил, что воспринял это как ещё одно свидетельство уважения Путина к своей стране.

Глава Сербии добавил, что у него был хороший разговор с Путиным по важным политическим вопросам, и при этом российский коллега подтвердил, что посетит Сербию в октябре.

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