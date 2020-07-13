Москва, 13 июля, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Решение лишить собор Святой Софии статуса музея и вновь сделать объект мечетью укладывается в русло имперской политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 13 июля заявил преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО Сергей Филатов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир

«Эрдоган хочет восстановить Османскую империю. Он решил ногою твердой встать в Средиземном море в Ливии. Он пытается вернуть туркам… пробудить ту нотку имперскую, которая у них никогда не угасала. Многие страны и политики в этот период турбулентности стали играть в свою игру», — сказал Филатов.

Также он отметил, что Эрдогану уже не выгодно вступление в Евросоюз. Турция идёт своим путём, что удивляет европейских политиков.