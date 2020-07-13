Ярославль, 13 июля, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославле в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина-велосипедист. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в УМВД России по Ярославской области. Авария произошла 13 июля в 7:12 утра на улице Колышкина в Заволжском районе Ярославля.

Улица Колышкина в Ярославле

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2113 совершил наезд на женщину — велосипедиста, и с места происшествия скрылся. В результате ДТП женщина 1952 года рождения. от полученных травм скончалась на месте. Сотрудниками ДПС ГИБДД задержан водитель автомашины ВАЗ, мужчина 1975 года рождения, который доставлен в отдел полиции», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, по данному факту проводится проверка.