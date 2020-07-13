Ижевск, 13 июля, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В Удмуртии в течение июня автомобильный бензин подорожал на 0,8%, дизельное топливо — на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Удмуртстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Так, в июне текущего года в среднем литр бензина марки АИ-92 подорожал на 35 копеек — до 42,93 рубля, топливо марки АИ-95 подорожало на 38 копеек — до 45,99 рубля, рост цены на АИ-98 и АИ-100 составил 20 копеек — до 52,5 рубля.

Дизельное топливо в течение прошлого месяца подорожало на 3 копейки — до 48,05 рубля за литр.

ИА REGNUM напоминает, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля. Литр дизельного топлива за этот же период подорожал в среднем на шесть копеек — до 47,94 рубля.