Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. На ремонт петербургских дорог потратят 832,6 млн рублей, и власти уже определились с подрядчиком. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в Смольном.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Техника для ремонта дороги

Деньги пойдут на ремонт улиц на северо-востоке Петербурга по методу объемно-функционального проектирования.

Делом займется АО «АД»: компания должна будет произвести ремонт по новой технологии подбора асфальтобетонной смеси на Северном проспекте от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, на Октябрьской набережной от линии Соединительной ж/д до проспекта Большевиков и на Малоохтинском проспекте от Финляндского путепровода до моста Александра Невского.

Новый метод должен позволить спроектировать составы смесей с учетом конкретных климатических условий и транспортной нагрузки в месте ремонта. Это даст более точный прогноз долговечности покрытия, убеждены в Смольном.

Напомним, что впервые данная технология была применена осенью 2019 года при ремонте Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до границы с Ленинградской областью. Асфальтобетонные смеси показали свою устойчивость к разрушениям в зимнее время и образованию колеи пластичности при повышенных температурах.