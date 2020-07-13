Москва, 13 июля, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешно проведенным в РФ всеобщим голосованием по поправкам в Конституцию страны. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке № 2151

«Президент Турции поздравил Владимира Путина с успешным проведением общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в ходе разговора сторонами было продолжено обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня и особенно отмечена важность наращивания усилий в содействии сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате, а также дана высокая оценка взаимодействию по линии минобороны России и Турции в Сирии.

Кроме этого, главы двух стран подчеркнули необходимость скорейшего прекращения вооружённого противостояния и возврата к переговорному формату в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции, и обменялись мнениями по отдельным вопросам повестки дня двусторонних отношений.

Помимо этого, отмечается, что президент России обратил внимание своего турецкого коллеги на значительный резонанс, вызванный решением турецких властей переделать Софийский собор в Стамбуле из музея в мечеть.

«Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь», — также говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что разговор был проведен по инициативе турецкой стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что изменение статуса собора Святой Софии с музея на мечеть — это внутреннее дело Турции.