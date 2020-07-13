Москва, 13 июля, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Скандал с якобы имевшем место романе президента Украины Владимира Зеленского и его пресс-секретаря Юлии Мендель не понизит рейтинги главы государства. Об этом при помощи телемоста сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам политика, сам факт интимной близости представителя украинской власти с женщиной, а не мужчиной может положительно сказаться на его рейтинги среди населения.

«Я не думаю, что это отразился на рейтинге Зеленского. У нас сама суть того, что мужчина спит с женщиной, уже является положительным для политика. У нас вообще если ты не член гей-парада, ты вообще не можешь во власть входить, за исключением нашей партии», — заявил Рабинович.